МХЛ не будет проводить Кубок вызова в Москве из-за интереса других регионов

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов заявил, что во время Недели хоккея в Уфе рассмотрит поступившие заявки на проведение матча за Кубок Вызова. В этом году матч лучших игроков молодежной лиги состоится 15 января в Уфе. Ранее сообщалось, что Владивосток отправил в КХЛ заявку на проведение Матча звезд.

– Возвращаться в Москву нет смысла, есть много других регионов, – цитирует ТАСС Морозова. – Главное, чтобы у города была заинтересованность. Следующий матч на Кубок также будет в рамках Недели хоккея. На ближайшем Матче звезд свои презентации представят города, которые хотели бы провести Неделю хоккея, поэтому сейчас рано говорить, кто может провести следующий Кубок вызова.