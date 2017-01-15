11:03 | ХОККЕЙ — МХЛ

МХЛ не будет проводить Кубок вызова в Москве из-за интереса других регионов

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Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов заявил, что во время Недели хоккея в Уфе рассмотрит поступившие заявки на проведение матча за Кубок Вызова. В этом году матч лучших игроков молодежной лиги состоится 15 января в Уфе. Ранее сообщалось, что Владивосток отправил в КХЛ заявку на проведение Матча звезд.

– Возвращаться в Москву нет смысла, есть много других регионов, – цитирует ТАСС Морозова. – Главное, чтобы у города была заинтересованность. Следующий матч на Кубок также будет в рамках Недели хоккея. На ближайшем Матче звезд свои презентации представят города, которые хотели бы провести Неделю хоккея, поэтому сейчас рано говорить, кто может провести следующий Кубок вызова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3941902

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