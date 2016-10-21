"Мамонты Югры" забросили 8 безответных шайб "Толпару"

"Мамонты Югры" разгромили "Толпар" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 8:0.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Тайфун" (Уссурийск) - МХК "Спартак" (Москва) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Ревацкий - 2 (бол., Тришин, Платонов), 28:03 - 0:1. Сероух - 2 (Стрелковских), 32:05 - 1:1. Авксентьев - 4 (бол., Платонов, Ревацкий), 42:30 - 1:2. Авксентьев - 5 (Ревацкий, Шустров), 57:29 - 1:3.

Вратари: Грошев (59:25) - Сковронский.

"Омские ястребы" (Омск) - "Спутник" (Альметьевск) - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Третьяков - 8 (бол., Дервук, А. Манукян), 9:43 - 1:0. Яценко - 1 (бол., А. Манукян, Мельников), 17:17 - 2:0. Третьяков - 9 (А. Манукян, Ковалев), 55:19 - 3:0. Ковалев - 14 (мен., А. Манукян), 57:57 - 4:0.

Вратари: Лобачев - Артемьев.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Хисамутдинов - 6 (Сорокин, М. Гусев), 3:50 - 0:1. Володин - 2 (Пачин, Набиуллин), 34:54 - 0:2.

Вратари: Подскребалин - Голованов.

"Снежные барсы" (Астана) - "Ладья" (Тольятти) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Кротов - 2 (Николенко), 23:00.

Вратари: Леонтьев (59:02) - Никоноров.

"Сарматы" (Оренбург) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Локтев - 4 (Фильченков), 12:41 - 0:1. Денисенко - 1 (Гриценко), 32:17 - 0:2. Борисов - 3 (Тявин, Герасимов), 58:35 - 1:2.

Вратари: Сергеев (58:29 - 58:35, 58:55) - Волохин.

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Толпар" (Уфа) - 8:0 (0:0, 2:0, 6:0)

Голы: Руденко - 6 (бол., Яремчук), 24:24 - 1:0. Гильманов - 3 (бол., Уфимцев), 29:04 - 2:0. К. Попов - 4 (Руденко, Куцмус), 40:32 - 3:0. Гапонов - 2 (К. Попов, Уфимцев), 43:27 - 4:0. Шэн - 4 (Латышевич, Ал. Беляев), 53:19 - 5:0. Гайдеик - 7 (Еркин, Куцмус), 53:54 - 6:0. Гайдеик - 8, 55:44 - 7:0. Ал. Беляев - 1 (Латышевич, Шэн), 58:10 - 8:0.

Вратари: Нечистовский - Циркуль (Кожуховский, 43:27).

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Атланты" (Мытищи) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Комаров - 5 (Есаян), 30:34 - 1:0. Шинкаренко - 4 (Селютин, Шулев), 35:42 - 1:1. Артемьев - 3, 48:25 - 2:1.

Вратари: Иноземцев - Шугаев (35:25 - 35:42, 59:45).

"Алмаз" (Череповец) - "Крылья Советов" (Москва) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Калугин - 3 (Шляхтов, Скобелев), 12:20 - 1:0. Орлов - 2 (Чекмарев), 24:08 - 2:0. Лощенко - 12, 31:56 - 3:0. Колесников - 5 (Лощенко, Леонов), 48:01 - 4:0.

Вратари: Артамкин - Кадочников.

"Локо" (Ярославль) - "Красная Армия" (Москва) - 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Слепец - 4 (бол., Громов, Ковалев), 14:42 - 1:0. Аноховский - 4 (Романов, Бондырев), 18:36 - 2:0. Каштанов - 2 (бол., Бякин), 31:23 - 2:1. Мещеряков - 6 (бол., Козырев, Каштанов), 41:24 - 2:2. Н.А. Попугаев - 1 (Козырев, Каштанов), 47:10 - 2:3.

Вратари: Коновалов (59:19) - Самойлов.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Рига" - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Барабанов - 4 (Сультеев, Кукштель), 0:39 - 1:0. Барабанов - 5 (Кукштель, Курбатов), 10:48 - 2:0. Петьков - 3 (Шепитько, Ожгихин), 33:44 - 3:0. Барабанов - 6, 55:06 - 4:0.

Вратари: К.Л. Волков - Григалс.