"Алтай" уступил "Реактору", "Толпар" обыграл "Авто"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Алтай" уступил "Реактору" – 1:5. В других встречах "Толпар" обыграл "Авто" (4:3), петербургское "Динамо" одержало победу над "Русскими витязями" (2:0), СКА-1946 переиграл "Капитан" (3:1), "Красная Армия" проиграла МХК "Спартак" (2:3 ОТ), московское "Динамо" было сильнее "Крыльев Советов" (6:5), "Чайка" в серии буллитов уступила "Тайфуну" (2:3), "Атланты" переиграли "Амурских тигров" (2:1), "Снежные барсы" разгромили "Спутник" (7:2), "Сарматы" проиграли "Ирбису" (3:5).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Алтай" (Усть-Каменогорск) – "Реактор" (Нижнекамск) – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Хафизов – 15, 14:13 – 0:1. Хисамутдинов – 16, 18:03 – 0:2. Хисамутдинов – 17 (мен.), 23:04 – 0:3. Хасанов – 21 (Галеев), 28:38 – 0:4. Хасанов – 22 (бол., Галеев, Хисамутдинов), 54:10 – 0:5. Назаренко – 7 (бол., Шапошников, Гапонов), 57:29 – 1:5.

Нереализованный буллит: Шарифьянов (49:08, Реактор).

Вратари: Шутов (Нурек, 23:04) – Анаркулов.

Судья: Назаров.

20 января. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Авто" (Екатеринбург) – "Толпар" (Уфа) – 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)

Голы: Оськин – 4 (Бобылев, Скориков), 12:21 – 0:1. Соколов – 2 (Науменко), 36:57 – 0:2. Скориков – 6 (бол., Оськин, Бобылев), 38:34 – 0:3. Рассейкин – 6, 41:42 – 1:3. Синявский – 13 (Миргалиев), 43:15 – 1:4. Шарипов – 17 (Кошелев), 53:51 – 2:4. Павленко – 12 (Дербенев, Пронин), 57:48 – 3:4.

Вратари: Гросс (Галкин, 38:34, 59:35) – Тарасов.

Судьи: Косарезов, Сюрдяев.

20 января. Екатеринбург. КРК "Уралец".

МХК "Динамо" (Санкт-Петербург) – "Русские витязи" (Чехов) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Михайлов – 11 (Чернов, Васин), 16:12 – 1:0. Шепитько – 6 (бол., п.в., Васильев, Васин), 59:43 – 2:0.

Вратари: Устименко – Дорожко (59:14).

Судьи: Клочков, Раминг.

20 января. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

СКА-1946 (Санкт-Петербург) – "Капитан" (Ступино) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Шабаров – 15 (бол.), 15:30 – 1:0. Царюк – 19 (Сультеев), 29:31 – 2:0. Ив.А. Иванов – 3 (Арефьев), 48:07 – 3:0. Постнов – 13 (Жилин), 50:02 – 3:1.

Вратари: Лысенков – Ахметов (59:20).

Судья: Милованов.

20 января. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

МХК "Спартак" (Москва) – "Красная Армия" (Москва) – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Первов – 11 (Жолобов, Розанов), 30:04 – 1:0. Быков – 1 (Аноп, Филин), 36:40 – 1:1. Авксентьев – 2 (Цыплаков, Круженков), 42:34 – 2:1. Быков – 2 (бол., Исхаков), 47:06 – 2:2. Шалагин – 20 (Сходцев, Леванов), 63:56 – 3:2.

Вратари: Сковронский – Корепанов.

Судьи: Комаров, Шиханов.

20 января. Москва. ВТБ Ледовый дворец (малая арена).

"Крылья Советов" (Москва) – МХК "Динамо" (Москва) – 5:6 (0:5, 2:0, 3:1)

Голы: Панкратов – 14 (Толпегин, Прибыльский), 6:51 – 0:1. Толпегин – 8 (бол., Панкратов), 7:55 – 0:2. Муранов – 13, 13:40 – 0:3. Муранов – 14 (Семенеко), 14:22 – 0:4. Леонов – 5 (Кацевич), 16:31 – 0:5. Копылов – 2 (бол., Гаврилов), 32:29 – 1:5. Лялин – 9 (Дмитричев), 38:52 – 2:5. Порошин – 2 (бол., Кевлин, Каптелин), 47:52 – 3:5. Мешков – 8 (Каптелин), 55:19 – 4:5. Каптелин – 8 (Кевлин), 57:57 – 5:5. Панкратов – 15 (Леонов), 58:28 – 5:6.

Вратари: Кадочников (Трещалин, 13:40, 58:58 – 59:30) – Райко.

Судьи: Арзамазов, Мочалов.

20 января. Москва. УДС "Крылья Советов".

"Чайка" (Нижний Новгород) – "Тайфун" (Уссурийск) – 2:3 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гончарук – 15, 8:38 – 0:1. Зайцев – 7 (Садыков, Купцов), 47:28 – 0:2. Шабловский – 9 (Томилов, Шаманин), 48:01 – 1:2. Рунов – 10 (Козлов), 48:42 – 2:2.

Победный буллит: Сгибнев.

Вратари: Кожокарь – Булыгин.

Судья: Тренкачев.

20 января. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

"Атланты" (Мытищи) – "Амурские тигры" (Хабаровск) – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Дудкин – 7 (Христов, Колегов), 4:22 – 1:0. Силантьев – 15 (бол., Колегов, Христов), 19:43 – 2:0. Лушников – 13 (бол., Гопиенко), 47:27 – 2:1.

Вратари: Калинин – Боярчук (58:58).

Судья: Потапов.

20 января. Мытищи. "Арена Мытищи".

"Снежные барсы" (Астана) – "Спутник" (Альметьевск) – 7:2 (1:0, 1:0, 5:2)

Голы: Гусынин – 5 (бол., Мельников, Сергеев), 8:32 – 1:0. Сергеев – 13 (бол., Мусабаев, Гусынин), 26:24 – 2:0. Каримов – 4 (бол., Белохонов), 40:54 – 2:1. Балдин – 10 (мен., Мелихов), 42:39 – 3:1. Шарипов – 6 (Шолгин), 46:22 – 3:2. Ахметов – 1 (С-н Данияр, С-т Данияр), 49:30 – 4:2. Сейтанов – 6 (Гусейнов, Шинкарецкий), 52:59 – 5:2. Сейтанов – 7 (Мусоров, Гусейнов), 57:51 – 6:2. С-н Данияр – 5 (Соколка), 58:39 – 7:2.

Вратари: Каратаев – Косов (Насыров, 56:49).

Судья: Заболотнев.

20 января. Астана. "Барыс-Арена".

"Сарматы" (Оренбург) – "Ирбис" (Казань) – 3:5 (0:3, 3:0, 0:2)

Голы: Хакимзянов – 3 (бол., Валеев, Купчихин), 12:08 – 0:1. Пьянов – 6 (Вильданов, Кондратьев), 12:32 – 0:2. Баин – 7 (Тумченко), 13:26 – 0:3. Любишкин – 16 (Заречный), 21:35 – 1:3. Идятуллин – 1 (Пивунов), 35:22 – 2:3. Риянов – 4, 39:02 – 3:3. Баин – 8 (Д. Марушев, Тумченко), 42:11 – 3:4. Ахметгалиев – 3 (бол., Хакимзянов, Валеев), 47:22 – 3:5.

Вратари: Мельников (Шарыгин, 12:32, 59:36) – Мифтахов.

Судьи: Бакин, Закиров.

20 января. Оренбург. ЛД "Звездный".

Турнирная таблица – здесь