Сергей Андронов: "Не вызвали на Карьялу, поэтому был стимул вернуться"

Нападающий сборной России и ЦСКА Сергей Андронов в беседе с журналистами поделился ожиданиями от Кубка первого канала. В четверг команда Ильи Воробьева начнет домашний этап Евротура матчем со Швецией.

– Всегда приятно быть в сборной, – заявил Андронов. – Ребята все с хорошим настроением. В ноябре не позвали, поэтому был определенный стимул для меня.

– Чего ждете от завтрашнего матча со шведами?

– Будем играть на победу. Шведы всегда хорошо катаются и владеют шайбой. Постараемся навязать им наш хоккей и не дать сыграть им в свою игру.

– В своей клубной раздевалке готовиться особенно приятно?

– Да, он ну он сейчас поменялась. Кажется, будто не наша раздевалка. Больше плакатов и красного цвета.

–СКА сидит.

– (Улыбается). Неважно – СКА или Омск – мы сейчас одна команда. Нужно сплачиваться. Просто так сюда никого не вызывают.

– Как вам в звене с Плотниковым?

– Хорошо получается, мы раньше играли на чемпионате мира, так что взаимопонимание осталось.

– Что думаете о матчах в Питере на футбольной арене?

– Это будет интересно, никогда не играл на таких стадионах. Приятное событие для нашего хоккея и спорта в целом. (Евгений Белоусов)

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