Сергей Андронов: "Не вызвали на Карьялу, поэтому был стимул вернуться"

Нападающий сборной России и ЦСКА Сергей Андронов в беседе с журналистами поделился ожиданиями от Кубка первого канала. В четверг команда Ильи Воробьева начнет домашний этап Евротура матчем со Швецией.
– Всегда приятно быть в сборной, – заявил Андронов. – Ребята все с хорошим настроением. В ноябре не позвали, поэтому был определенный стимул для меня.
– Чего ждете от завтрашнего матча со шведами?
– Будем играть на победу. Шведы всегда хорошо катаются и владеют шайбой. Постараемся навязать им наш хоккей и не дать сыграть им в свою игру.
– В своей клубной раздевалке готовиться особенно приятно?
– Да, он ну он сейчас поменялась. Кажется, будто не наша раздевалка. Больше плакатов и красного цвета.
–СКА сидит.
– (Улыбается). Неважно – СКА или Омск – мы сейчас одна команда. Нужно сплачиваться. Просто так сюда никого не вызывают.
– Как вам в звене с Плотниковым?
– Хорошо получается, мы раньше играли на чемпионате мира, так что взаимопонимание осталось.
– Что думаете о матчах в Питере на футбольной арене?
– Это будет интересно, никогда не играл на таких стадионах. Приятное событие для нашего хоккея и спорта в целом. (Евгений Белоусов)