23:29 | ХОККЕЙ — КХЛ

Аркадий Дворкович - о судействе в КХЛ: "Стыдно!"

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Вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович в своем "Твиттере" ответил аккаунту "СЭ", что недоволен судейством в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским "Металлургом" (3:2). Счет в серии 3-1 в пользу армейцев, следующая встреча состоится 16 апреля.

– Дело не в Магнитке... Стыдно! – написал Дворкович. – С таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев, а хоккеисты – молодцы!

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Никифор

Алочка меня интересует мнение не шлюхи, а члена правительства. Кучка таких дурочек, наподобие тебя всегда будут кричать что всё было честно, хотя в твоей тщедушной душонке все равно есть тень сомнения. А царь -то не настоящий!

23:57

acdctnt

Он нам не эксперт

23:56

Alala

В общем, Никифор, как поётся в песне "Прощай пи.да.бол, не скучай, смотри футбол"

23:53

Alala

Никифор, меня мнения малолетних дурачков не интересуют. Будь это хоть шишка из правительства, хоть простой член сборища под названием "вся страна", типа тебя. В отличие тебе подобных, я могу достойно переживать поражения, а не ныть и скулить, обвиняя всех вокруг.

23:51

740

Вор оправдывает воров...

23:50

Мастер_Шифу

А Дворкович то молодец. Респект.

23:48

osa200505

Вся страна видела этот позор и беспредел судейский, как бы ты, Alala, не оправдывал свой газовый недоклуб!

23:44

Bultik

Если честно, то не ожидал от Дворковича такого комента. Даже зауважал его. Спасибо, Аркадий!

23:44

pushgun

Вероятно Дворкович посмотрел последние 30 секунд матча. отсюда и такие странные выводы. ПОЗОР. нужно было весь матч смотреть и быть объективным. Судья не дал ММГ минимум 4 2-х минутных удалений и должен был дать 5+20 за атаку локтем в голову Зубарева на последних секундах 2 периода. Но, некоторые хоккей смотрят очень избирательно. ПОЗОР.

23:42

initialis

Вот к этому "товарищу" вопросов гораздо больше чем к судейству. К нему, и особенно к его супруге, Зумруд Хандадашевне, которая с 1995 года работала в Государственном комитете РФ по управлению государственным имуществом. Иначе говоря работала приватизатором....

23:41

nerastava

Правде всё равно, кто у неё автор. Дворкович прав. И у него миллионы свидетелей. Ну нельзя удалять вот так. Одно дело воровать у народа, принадлежащие ему по праву недра. Но ещё хуже отнимать право на справедливость. Спорт обязан быть ЧЕСТНЫМ. Может поэтому он не прощает нам это олимпиадами и кубками мира?

23:41

Никифор

Алочка, ты либо дура, либо ничего не хочешь понять. Даже Дворкович всё понимает откуда ноги растут, это убийство спорта.

23:40

Alala

а канадцам на ОИ и кубке мира проигрывают те, кто играет в НХЛ, так что все вопросы к судьям в НХЛ. Это, по видимому, из-за них мы не можем выиграть ОИ

23:34

Alala

о ещё один эксперт подтянулся

23:33

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