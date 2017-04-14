Аркадий Дворкович - о судействе в КХЛ: "Стыдно!"

Вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович в своем "Твиттере" ответил аккаунту "СЭ", что недоволен судейством в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским "Металлургом" (3:2). Счет в серии 3-1 в пользу армейцев, следующая встреча состоится 16 апреля.

– Дело не в Магнитке... Стыдно! – написал Дворкович. – С таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев, а хоккеисты – молодцы!