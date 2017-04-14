Аркадий Дворкович - о судействе в КХЛ: "Стыдно!"

Вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович в своем "Твиттере" ответил аккаунту "СЭ", что недоволен судейством в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским "Металлургом" (3:2). Счет в серии 3-1 в пользу армейцев, следующая встреча состоится 16 апреля.
– Дело не в Магнитке... Стыдно! – написал Дворкович. – С таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев, а хоккеисты – молодцы!
@sportexpress Дело не в Магнитке... СТЫДНО!!! с таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев( а хоккеисты - молодцы!– Arkady Dvorkovich (@advorkovich) 14 апреля 2017 г.
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Никифор
Алочка меня интересует мнение не шлюхи, а члена правительства. Кучка таких дурочек, наподобие тебя всегда будут кричать что всё было честно, хотя в твоей тщедушной душонке все равно есть тень сомнения. А царь -то не настоящий!
23:57
acdctnt
Он нам не эксперт
23:56
Alala
В общем, Никифор, как поётся в песне "Прощай пи.да.бол, не скучай, смотри футбол"
23:53
Alala
Никифор, меня мнения малолетних дурачков не интересуют. Будь это хоть шишка из правительства, хоть простой член сборища под названием "вся страна", типа тебя. В отличие тебе подобных, я могу достойно переживать поражения, а не ныть и скулить, обвиняя всех вокруг.
23:51
740
Вор оправдывает воров...
23:50
Мастер_Шифу
А Дворкович то молодец. Респект.
23:48
osa200505
Вся страна видела этот позор и беспредел судейский, как бы ты, Alala, не оправдывал свой газовый недоклуб!
23:44
Bultik
Если честно, то не ожидал от Дворковича такого комента. Даже зауважал его. Спасибо, Аркадий!
23:44
pushgun
Вероятно Дворкович посмотрел последние 30 секунд матча. отсюда и такие странные выводы. ПОЗОР. нужно было весь матч смотреть и быть объективным. Судья не дал ММГ минимум 4 2-х минутных удалений и должен был дать 5+20 за атаку локтем в голову Зубарева на последних секундах 2 периода. Но, некоторые хоккей смотрят очень избирательно. ПОЗОР.
23:42
initialis
Вот к этому "товарищу" вопросов гораздо больше чем к судейству. К нему, и особенно к его супруге, Зумруд Хандадашевне, которая с 1995 года работала в Государственном комитете РФ по управлению государственным имуществом. Иначе говоря работала приватизатором....
23:41
nerastava
Правде всё равно, кто у неё автор. Дворкович прав. И у него миллионы свидетелей. Ну нельзя удалять вот так. Одно дело воровать у народа, принадлежащие ему по праву недра. Но ещё хуже отнимать право на справедливость. Спорт обязан быть ЧЕСТНЫМ. Может поэтому он не прощает нам это олимпиадами и кубками мира?
23:41
Никифор
Алочка, ты либо дура, либо ничего не хочешь понять. Даже Дворкович всё понимает откуда ноги растут, это убийство спорта.
23:40
Alala
а канадцам на ОИ и кубке мира проигрывают те, кто играет в НХЛ, так что все вопросы к судьям в НХЛ. Это, по видимому, из-за них мы не можем выиграть ОИ
23:34
Alala
о ещё один эксперт подтянулся
23:33