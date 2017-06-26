Александр Медведев: "Получить Гаврикова в год Олимпиады - подарок судьбы для тренера СКА"

Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, что приобретением Владислава Гаврикова клуб постарался решить проблему дефицита жестких и атакующих защитников. Он также добавил, что для главного тренера клуба Олега Знарка получить 21-летнего игрока – подарок судьбы.

Гавриков заключил контракт со СКА на два года. По информации "СЭ", покупка прав на него превысила сумму в 100 миллионов рублей.

– Гавриков относится к числу наиболее сильных и развивающихся защитников, – приводит ТАСС слова Медведева. – У нас две слабые позиции: центрального нападающего и защитника, который может жестко сыграть и начать атаку. Гавриков относится к таким защитникам, которые уже неплохо себя проявили и имеют хороший потенциал.

В год, когда будут проводиться и Олимпиада, и чемпионат мира, тренеру СКА получить такого игрока в свое расположение – это подарок судьбы.

СКА заплатит за Гаврикова более 100 миллионов рублей // Владислав Гавриков: "Есть огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Знарка"