СКА заплатил за Гаврикова более 100 миллионов рублей

Как стало известно "СЭ", покупка прав на защитника "Локомотива" и сборной России Владислава Гаврикова обошлась СКА в сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Напомним, что новичок петербуржского клуба подписал контракт с действующими обладателями Кубка Гагарина на два года.
Гавриков сменил "Локомотив" на СКА // Владислав Гавриков: "Есть огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Знарка" // СКА - о переходе Гаврикова из "Локомотива": "Клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан"
onlywhitespartak
Просто всех скупают , а хотели под НХЛ косить только там принцип здоровая конкуренция ! Так как кхл не такой раскрученный брэнд и зарабатывать у нас не умеют , то почему бы этим газовым не формировать общий пул на чемпионат так же как и в рфпл вместо этого у все денег нет , и держаться должны , вдобавок убивают весь интерес , а вообще пока у нас такие руководители во всех сферах ничего хорошего не будет, вон Фурсенко сегодня заявил что они в Европе зарабатывают , а не наших бабушках , только газ то чей ? И в Европу по одной и той же цене продают , а у нас все цены растут
19:53