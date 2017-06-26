Владислав Гавриков: "Есть огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Знарка"

Защитник Владислав Гавриков объяснил, почему решил остаться в России. 21-летний воспитанник "Локомотива" перешел в СКА.
– Принял решение остаться в России, здесь у меня есть отличная возможность играть и расти как хоккеисту, – цитирует официальный сайт СКА Гаврикова. – Имею огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Олега Знарка, получить возможность выступить на Олимпийских играх. Хорошо знаю требования главного тренера, что тоже поможет мне в адаптации.
бронепоезд
Удачи желать не буду,поехал бы в Коламбус пожелал бы не только удачи а так тьфу.
20:22
shpakЪ
И что же тебе, Влад, мешало получить возможность поиграть на ОИ в Локомотиве? Противно... Симпатичный игрок, но, не желаю удачи в это кошельке... лучше бы в Амерису свалил...
19:49