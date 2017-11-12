17:38 | Хоккей — Европа

Якуб Клепиш: "Россия без флага и гимна – это странно и неправильно"


Форвард сборной Чехии Якуб Клепиш после матча Кубка "Карьяла" с Россией (2:5) поделился мнением о возможном недопуске российской команды на Олимпиаду в Пхенчхане.

– Россия выглядела как будущий победитель Олимпиады?

– Пока трудно сказать, кто в итоге выиграет Олимпиаду. Но я не сомневаюсь, что сборная России будет в медалях. Правда, не все ясно с ее статусом. И КХЛ ведь может не отпустить игроков в Корею. Я считаю, что играть не под своим флагом и без гимна – это очень странно и неправильно. Но если все будет как должно быть, Россия точно будет в медалях. Выиграет ли золото – другой вопрос. Но и на это она способна.

– На что способна Чехия?

– По этому турниру нельзя делать выводов. Первый матч мы проиграли в меньшинстве. В остальном хорошо выступали со шведами. Игра была равной. Швейцарию обыграли. Ну а с Россией на льду была только одна команда. Они были лучше во всех аспектах. Россияне очень сильны. Хорошо катаются, хорошо держат шайбу, хорошо ей распоряжаются, большинство очень мощное. (Игорь ЕРОНКО)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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