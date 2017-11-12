Якуб Клепиш: "Россия без флага и гимна – это странно и неправильно"

Форвард сборной Чехии Якуб Клепиш после матча Кубка "Карьяла" с Россией (2:5) поделился мнением о возможном недопуске российской команды на Олимпиаду в Пхенчхане.

– Россия выглядела как будущий победитель Олимпиады?

– Пока трудно сказать, кто в итоге выиграет Олимпиаду. Но я не сомневаюсь, что сборная России будет в медалях. Правда, не все ясно с ее статусом. И КХЛ ведь может не отпустить игроков в Корею. Я считаю, что играть не под своим флагом и без гимна – это очень странно и неправильно. Но если все будет как должно быть, Россия точно будет в медалях. Выиграет ли золото – другой вопрос. Но и на это она способна.

– На что способна Чехия?

– По этому турниру нельзя делать выводов. Первый матч мы проиграли в меньшинстве. В остальном хорошо выступали со шведами. Игра была равной. Швейцарию обыграли. Ну а с Россией на льду была только одна команда. Они были лучше во всех аспектах. Россияне очень сильны. Хорошо катаются, хорошо держат шайбу, хорошо ей распоряжаются, большинство очень мощное. (Игорь ЕРОНКО)