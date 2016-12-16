Владислав Третьяк: "В Европе придут к уменьшению размеров хоккейной коробки"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подчеркнул, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) заинтересована в принятии общих правил с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По его словам, одним из актуальных вопросов является уменьшение размеров хоккейной площадки.

- Один из вопросов, которые мы здесь обсуждаем, - изменения в правилах. Как пример - игра с США на Олимпиаде в Сочи, - начал Третьяк. - Мы забрасываем шайбу, даже американцы считали, что это стопроцентный гол, а судья его не засчитал, потому что правила разные. По нашим правилам взятие ворот не засчитывается, если ворота хоть чуть-чуть сдвинуты, а они не сошли со штыря. В НХЛ гол засчитывается, если ворота сдвинуты, но со штыря не сошли.

Также у нас много задержек, захватов, грязной игры. В НХЛ сейчас играют чисто. Там нельзя задерживать или захватывать хоккеистов. Это увеличивает скорость и потенциал для создания моментов. Мы боремся не только за свою игру, но и за болельщика, чтобы люди пришли на стадион и получили удовольствие от голов. Актуален и вопрос сокращения площадок. Думаю, что мы к этому придем. Это позволяет создавать больше моментов.

Комиссия спортсменов предложила, чтобы голкипер не мог играть клюшкой за линией ворот. Вообще не уходил за них. Это дает возможность шайбе дольше задерживаться в зоне атаки. Примет ли совет ИИХФ это правило, примет ли конгресс - это еще неизвестно. Но работа идет.

- Планируется привести правила ИИХФ в соответствие энхаэловским стандартам?

- Хотим, чтобы НХЛ и мы сели вместе за стол и играли по одним правилам. Много чего есть разного в правилах. НХЛ все время что-то меняет. Они еще летом ввели овертаймы в формате "3 на 3", а мы только сейчас будем переходить, хотя это нужно было сделать раньше, с начала сезона. Нам жизнь диктует условия. Если в Канаде увидели, что "3 на 3" - это интереснее, почему не перейти?

Есть предложение: если команда получает удаление - играть не "5 на 4", а "4 на 3". Конечно, для игроков это сложнее, но для болельщиков это может представить интерес. Хотя трудно сказать, примут ли эти правила. Но комитет спортсменов работает, и мы все заинтересованы в том, чтобы хоккей становился интереснее для зрителей.

СКА переходит на маленькую площадку, но мы еще будем обсуждать этот вопрос. Я давно говорил, что в Европе пора сокращать размер коробки или хотя бы сокращать углы атаки, резать их. Потому что многие катки в Европе не приспособлены, и это очень дорого. Вот - хотя бы сократить углы, я это предложил.