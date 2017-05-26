18:09 | ХОККЕЙ — Европа

В украинской хоккейной лиге осталось две команды

0
0
0
0

Сегодня клуб "Белый Барс" на своем официальном сайте объявил о завершении выступления в Украинской хоккейной лиге. Клуб сохранит свою структуру, однако будет выступать в юниорском чемпионате среди игроков не старше 20 лет.

Ранее еще три клуба приостановили свою деятельность, и не будут выступать в высшей лиге – "Кривбасс", "Витязь" и "Дженералз". Таким образом, в чемпионате осталось всего два клуба – "Донбасс" и "Кремечук".

Дополнительная информация

http://hc-bbars.com.ua/novosti-kluba/1190-zayavlenie-khokkejnogo-kluba-belyj-bars

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий