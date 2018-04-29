Сборная России обыграла Чехию на Евротуре. Эта первая победа при Воробьеве

Сборная России обыграла команду Чехии со счетом 4:2 в матче шведского этапа Евротура. Отметим, что эта победа стала первой для команды под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева. Ранее сборная не могла победить на протяжении пяти игр кряду.

В составе россиян голами отметились Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владимир Ткачев и Никита Сошников. Ворота команды защищал Игорь Шестеркин.

Евротур

Шведские игры

Россия – Чехия – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Яшкин - 2 (бол., Хитил), 8:44 - 0:1. Дадонов - 2 (Анисимов), 9:14 - 1:1. Бучневич - 1 (Ткачев), 12:54 - 2:1. Хитил - 2 (бол., Яшкин, Нестрашил), 33:02 - 2:2. Ткачев - 2 (Бучневич), 37:28 - 3:2. Сошников - 1 (п.в.), 58:20 - 4:2.

Вратари: Шестеркин - Францоуз (57:27 - 58:20, 58:59).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 31 (14+10+7) - 24 (6+8+10).

Судьи: Бьерк, Хольм.

29 апреля. Стокгольм. Hovet.