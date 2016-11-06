Россия впервые выиграла кубок "Карьяла" с максимальным результатом

Сборная России, победив в трех матчах, в седьмой раз в истории выиграла Кубок "Карьяла". Кроме того, россияне в девятый раз заняли первое место на этапе Еврохоккейтура, набрав девять очков. Семь максимальных результатов было зафиксировано на домашнем этапе и один на чешском. (Кирилл БУРДАКОВ)
Турниры Евротура, на которых сборная России побеждала с максимальным результатом
|
Турнир
|
Год
|
Главный тренер
|
Ш
|
О
|
Кубок РОСНО
|
2004
|
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ
|
7-2
|
9
|
Кубок РОСНО
|
2005
|
Владимир КРИКУНОВ
|
8-2
|
9
|
Кубок Первого канала
|
2007
|
Вячеслав БЫКОВ
|
11-2
|
9
|
Чешские хоккейные игры
|
2008
|
Вячеслав БЫКОВ
|
11-5
|
9
|
Кубок Первого канала
|
2008
|
Вячеслав БЫКОВ
|
15-5
|
9
|
Кубок Первого канала
|
2010
|
Вячеслав БЫКОВ
|
14-6
|
9
|
Кубок Первого канала
|
2012
|
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ
|
14-2
|
9
|
Кубок Первого канала
|
2014
|
Олег ЗНАРОК
|
8-4
|
9
|
Кубок Карьяла
|
2016
|
Олег ЗНАРОК
|
11-3
|
9