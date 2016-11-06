21:01 | ХОККЕЙ — Европа

Россия впервые выиграла кубок "Карьяла" с максимальным результатом

0
0
0

Сборная России, победив в трех матчах, в седьмой раз в истории выиграла Кубок "Карьяла". Кроме того, россияне в девятый раз заняли первое место на этапе Еврохоккейтура, набрав девять очков. Семь максимальных результатов было зафиксировано на домашнем этапе и один на чешском. (Кирилл БУРДАКОВ)

Турниры Евротура, на которых сборная России побеждала с максимальным результатом

Турнир

Год

Главный тренер

Ш

О

Кубок РОСНО

2004

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ

7-2

9

Кубок РОСНО

2005

Владимир КРИКУНОВ

8-2

9

Кубок Первого канала

2007

Вячеслав БЫКОВ

11-2

9

Чешские хоккейные игры

2008

Вячеслав БЫКОВ

11-5

9

Кубок Первого канала

2008

Вячеслав БЫКОВ

15-5

9

Кубок Первого канала

2010

Вячеслав БЫКОВ

14-6

9

Кубок Первого канала

2012

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ

14-2

9

Кубок Первого канала

2014

Олег ЗНАРОК

8-4

9

Кубок Карьяла

2016

Олег ЗНАРОК

11-3

9

 

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ