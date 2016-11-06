Россия впервые выиграла кубок "Карьяла" с максимальным результатом

Сборная России, победив в трех матчах, в седьмой раз в истории выиграла Кубок "Карьяла". Кроме того, россияне в девятый раз заняли первое место на этапе Еврохоккейтура, набрав девять очков. Семь максимальных результатов было зафиксировано на домашнем этапе и один на чешском. (Кирилл БУРДАКОВ)

Турниры Евротура, на которых сборная России побеждала с максимальным результатом