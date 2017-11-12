Павел Красковский: "Скорости на Евротуре повыше, чем в КХЛ"

Форвард сборной России Павел Красковский после матча Кубка "Карьяла" против Чехии (5:2) не согласился с мнением о том, что его появление в составе повлияло на результаты команды на турнире. Красковский подчеркнул, что ему необходимо проявлять себя в составе клуба.

– Такое впечатление, что именно вы были мотором сборной. Потому что как только появились в составе – пошли и голы, и победы.

– Я бы не сказал. Может быть, так просто сложились обстоятельства.

– Тем не менее, с вами тройка с Григоренко и Калининым выглядела совсем по-другому. Что вы такого им говорили?

– Обсуждали обычные игровые моменты. Не было ничего такого виртуозного. Старались помогать друг другу.

– Для Григоренко привычно играть сдвоенным центром. А вам?

– Мне было интересно попробовать, как играть двумя центральными. Хороший опыт. Договаривались о том, что кто первый успеет – тот и обороняется. У нас по сути три центральных было, поэтому без разницы было, кто именно.

– Насколько высок уровень Евротура?

– Сборные – это всегда высокий уровень. Скорости повыше, чем в регулярном чемпионате КХЛ. Отличный опыт. Надеюсь, выступление здесь прибавит сил и эмоций для игры в "Локомотиве". Буду доказывать.

– Насколько Квартальнов жестче Знарка?

– Это разные тренеры, у них разная политика. Не вижу смысла их сравнивать.

– Заявку на Кубок Первого канала сделали?

– Надо за клуб себя показывать – тренеры от этого будут отталкиваться. (Игорь ЕРОНКО)