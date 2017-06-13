Олимпийская сборная России не сыграет на Кубке Шпенглера-2017

Олимпийская сборная России не будет участовать в этом году в Кубке Шпенглера, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга. В декабре прошлого года в СМИ появилась информация, что в турнире может принять участие российская сборная. Позднее Ротенберг допустил, что в Кубке сыграет олимпийская команда.

- Участие олимпийской сборной не планируется в Кубке Шпенглера. Команда будет участвовать в других турнирах, в том числе в Sochi Open в августе. Команда примет участие как минимум в трех турнирах до Олимпийских игр, - сказал Ротенберг.