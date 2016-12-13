Мозякин не сыграет на Кубке Первого канала из-за простуды

Нападающий магнитогорского "Металлурга" и сборной России Сергей Мозякин не примет участия в Кубке Первого канала из-за простудного заболевания.

Из расширенного списка в заявку также не вошли защитники Альберт Яруллин ("Ак Барс"), Максим Чудинов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), нападающие Сергей Широков, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все – СКА).

Турнир пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. Сборная России сыграет 15 декабря со Швецией, 16-го – с Чехией и 18-го – с Финляндией. (Марат САФИН)

Знарок не включил Мозякина, Дадонова и Шипачева в состав на Кубок Первого канала