Знарок не включил Мозякина, Дадонова и Шипачева в состав на Кубок Первого канала

Тренерский штаб национальной сборной России назвал окончательный состав на Кубок Первого канала.
Из расширенного списка в заявку не вошли защитники Альберт Яруллин ("Ак Барс"), Максим Чудинов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), нападающие Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), Сергей Широков, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все - СКА).
Турнир пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. Сборная России сыграет 15 декабря со Швецией, 16-го - с Чехией и 18-го - с Финляндией.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА-2016
вратари: Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА), Игорь БОБКОВ ("Адмирал");
защитники: Игорь ОЖИГАНОВ, Богдан КИСЕЛЕВИЧ (оба – ЦСКА), Илья ЛЮБУШКИН, Владислав ГАВРИКОВ (оба - "Локомотив"), Виктор АНТИПИН, Алексей БЕРЕГЛАЗОВ (оба – "Металлург" Мг), Егор ЯКОВЛЕВ, Антон БЕЛОВ (оба - СКА), Максим ОСИПОВ ("Торпедо");
нападающие: Илья КОВАЛЬЧУК, Павел ДАЦЮК, Сергей ПЛОТНИКОВ, Александр БАРАБАНОВ (все - СКА) Владимир ТКАЧЕВ ("Ак Барс"), Дмитрий КУГРЫШЕВ, Валерий НИЧУШКИН, Сергей АНДРОНОВ, Иван ТЕЛЕГИН, Андрей СВЕТЛАКОВ (все – ЦСКА), Максим ШАЛУНОВ, Степан САННИКОВ, Сергей ШУМАКОВ (все – "Сибирь").
Иван-крестьянский сын
Хорош базовый клуб! Решили конкурентов подзагрузить, а лидерам своим дать передышку!
18:42
Mikhalych82
А говорили -то, поедут все сильнейшие, самый важный турнир - получите, распишитесь))) Ну и делать из СКА базовый клуб сборной - это простите полный идиотизм - просто для примера - представьте, что на следующий год в НХЛ уедут человек 7-8 и что будет? Сибирь с Локомотивом раздербанят или ещё что придумают?
18:25
Уго Чавес-С
Айртон Кого не приглашай, а Канада лучше всех!)) ..думаешь стоит запретить хоккей в остальном мире? ты лучше бы не чужим успехам умилялся,а научился в хоккей играть,что бы тебя,хотя бы в сборную Эстонии,какой нить пригласили
17:55
DMaster
В соседней заметке написано, что у Мозякина простудифилис.
17:47
eDmajor
Кубок первого кАнала... Веры уже нет в наших. Хоть заменяйся состав.
17:34
Айртон
Кого не приглашай, а Канада лучше всех!))
17:26
shvedero
че странного? он не взял тех, кто точно будет в составе на чм, вот и всё
17:10
Семёныч1955
Необъяснимое решение - как в Финляндии не получится . 3-4 место у себя на домашнем турнире - зачем эксперименты ? Пора наигрывать тройки -звенья и взаимозаменяемость. Опять грабли виноваты ?
16:58
Tuxon
Мда, странное решение...вроде все здоровы были. Интересно, что Знарок об этом скажет.
16:38
Tuxon
Странное решение, вроде все здоровы были..
16:32
Флаваноид
Видно он с Билялетдиновым поговорил...
16:31
marsey
знарок совсем уже с катушек слетел? как можно не взять Мозякина???
16:28