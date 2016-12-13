Знарок не включил Мозякина, Дадонова и Шипачева в состав на Кубок Первого канала

Тренерский штаб национальной сборной России назвал окончательный состав на Кубок Первого канала.

Из расширенного списка в заявку не вошли защитники Альберт Яруллин ("Ак Барс"), Максим Чудинов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), нападающие Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), Сергей Широков, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все - СКА).

Турнир пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. Сборная России сыграет 15 декабря со Швецией, 16-го - с Чехией и 18-го - с Финляндией.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА-2016

вратари: Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА), Игорь БОБКОВ ("Адмирал");

защитники: Игорь ОЖИГАНОВ, Богдан КИСЕЛЕВИЧ (оба – ЦСКА), Илья ЛЮБУШКИН, Владислав ГАВРИКОВ (оба - "Локомотив"), Виктор АНТИПИН, Алексей БЕРЕГЛАЗОВ (оба – "Металлург" Мг), Егор ЯКОВЛЕВ, Антон БЕЛОВ (оба - СКА), Максим ОСИПОВ ("Торпедо");

нападающие: Илья КОВАЛЬЧУК, Павел ДАЦЮК, Сергей ПЛОТНИКОВ, Александр БАРАБАНОВ (все - СКА) Владимир ТКАЧЕВ ("Ак Барс"), Дмитрий КУГРЫШЕВ, Валерий НИЧУШКИН, Сергей АНДРОНОВ, Иван ТЕЛЕГИН, Андрей СВЕТЛАКОВ (все – ЦСКА), Максим ШАЛУНОВ, Степан САННИКОВ, Сергей ШУМАКОВ (все – "Сибирь").