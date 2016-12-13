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Знарок не включил Мозякина, Дадонова и Шипачева в состав на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной России Олег ЗНАРОК. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Главный тренер сборной России Олег ЗНАРОК. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Тренерский штаб национальной сборной России назвал окончательный состав на Кубок Первого канала.

Из расширенного списка в заявку не вошли защитники Альберт Яруллин ("Ак Барс"), Максим Чудинов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), нападающие Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), Сергей Широков, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все - СКА). 

Турнир пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. Сборная России сыграет 15 декабря со Швецией, 16-го - с Чехией и 18-го - с Финляндией.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА-2016
вратариИлья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА), Игорь БОБКОВ ("Адмирал");
защитники: Игорь ОЖИГАНОВБогдан КИСЕЛЕВИЧ (оба – ЦСКА), Илья ЛЮБУШКИНВладислав ГАВРИКОВ (оба - "Локомотив")Виктор АНТИПИНАлексей БЕРЕГЛАЗОВ (оба – "Металлург" Мг), Егор ЯКОВЛЕВАнтон БЕЛОВ (оба - СКА), Максим ОСИПОВ ("Торпедо");
нападающие: Илья КОВАЛЬЧУКПавел ДАЦЮКСергей ПЛОТНИКОВАлександр БАРАБАНОВ (все - СКАВладимир ТКАЧЕВ ("Ак Барс"), Дмитрий КУГРЫШЕВВалерий НИЧУШКИНСергей АНДРОНОВИван ТЕЛЕГИНАндрей СВЕТЛАКОВ (все – ЦСКА), Максим ШАЛУНОВСтепан САННИКОВ, Сергей ШУМАКОВ (все – "Сибирь").

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Иван-крестьянский сын

Хорош базовый клуб! Решили конкурентов подзагрузить, а лидерам своим дать передышку!

18:42

Mikhalych82

А говорили -то, поедут все сильнейшие, самый важный турнир - получите, распишитесь))) Ну и делать из СКА базовый клуб сборной - это простите полный идиотизм - просто для примера - представьте, что на следующий год в НХЛ уедут человек 7-8 и что будет? Сибирь с Локомотивом раздербанят или ещё что придумают?

18:25

Уго Чавес-С

Айртон Кого не приглашай, а Канада лучше всех!)) ..думаешь стоит запретить хоккей в остальном мире? ты лучше бы не чужим успехам умилялся,а научился в хоккей играть,что бы тебя,хотя бы в сборную Эстонии,какой нить пригласили

17:55

DMaster

В соседней заметке написано, что у Мозякина простудифилис.

17:47

eDmajor

Кубок первого кАнала... Веры уже нет в наших. Хоть заменяйся состав.

17:34

Айртон

Кого не приглашай, а Канада лучше всех!))

17:26

shvedero

че странного? он не взял тех, кто точно будет в составе на чм, вот и всё

17:10

Семёныч1955

Необъяснимое решение - как в Финляндии не получится . 3-4 место у себя на домашнем турнире - зачем эксперименты ? Пора наигрывать тройки -звенья и взаимозаменяемость. Опять грабли виноваты ?

16:58

Tuxon

Мда, странное решение...вроде все здоровы были. Интересно, что Знарок об этом скажет.

16:38

Tuxon

Странное решение, вроде все здоровы были..

16:32

Флаваноид

Видно он с Билялетдиновым поговорил...

16:31

marsey

знарок совсем уже с катушек слетел? как можно не взять Мозякина???

16:28

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