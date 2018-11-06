Михаил Григоренко: "Играть в звене с Капризовым - честь"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко во время дня открытых дверей сборной России перед Кубком "Карьяла" рассказал, почему хочет выходить в одном звене с Кириллом Капризовым не только в клубе, но и сборной.

- Сергей Андронов сильно расстроился, что не попал в сборную?

- Все хотят поехать в сборную. Андронову незачем расстраиваться. Все знают, что это игрок сборной. Капитан ЦСКА, лидер. В сборной тоже всегда здорово выступает.

- А Игорь Никитин не расстроился, что с ним контракт не продлили?

- Не знаю. Ха-ха. Сам в новостях прочитал, что его не будет на нынешнем этапе Евротура.

- В сборной хотелось бы сыграть как и в ЦСКА с Капризовым?

- В ЦСКА играем весь сезон, неплохо у нас получается. Надеюсь, будем в одном звене и сборной. Тренерам виднее.

- Насколько Капризов фантастический партнер?

- Очень неплохой игрок. Ха-ха. С ним здорово играть. Он один из лучших в КХЛ. Играть с ним - это честь.

- За полученные сегодня призы он будет проставляться?

- Нет, думаю, только после сезона. (Игорь Еронко)

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