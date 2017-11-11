Максим Шалунов: "Россия почти период провела в меньшинстве – это повлияло на игру"

Нападающий сборной России Максим Шалунов, забросивший шайбу в матче Кубка "Карьяла" против Швейцарии (6:2), посетовал на большое количество удалений. По словам форварда, это повлияло на ход встречи.

– Хорошо, что сразу забил. Быстрее вошел в игру, – начал Шалунов. – Но так – надо лучше играть. Мы много удалялись в первых двух периодах. Порядка периода за весь матч сыграли в меньшинстве. Это повлияло на игру.

С Капризовым мы в ЦСКА играем, ну а Гусев – классный нападающий, он всегда и найдет и найдется. Не знаю, нужно ли в первой сборной больше народу из олимпийской – это не ко мне вопрос. Я рад, что нахожусь здесь. (Игорь ЕРОНКО)

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