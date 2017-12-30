Канада – первый финалист Кубка Шпенглера

В полуфинальном матче Кубка Шпенглера команда Канады одержала победу над "Маунтфилдом" – 5:2.

Данный результат позволил канадцам выйти в следующую стадию турнира. В финале их соперниками станет победитель пары Швейцария – "Давос".

Кубок Шпенглера

Полуфинал

Канада – "Маунтфилд" (Градец-Кралове) – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Макинтайр – 2 (Лапьер, Паренто), 4:01 – 1:0. Макклемент – 1 (Д`Агостини, Хикки), 15:09 – 2:0. Цингел – 1 (Смоленяк, Лотак), 15:23 – 2:1. Голубеф – 1 (Келли, Хэмилтон), 23:16 – 3:1. Драгоун – 1 (мен.), 34:47 – 3:2. Бойчак – 2 (бол., Лапьер, Норо), 55:39 – 4:2. Норо – 1 (мен., п.в., Лапьер), 59:41 – 5:2.

Вратари: Пулен – Рибар (56:58 – 59:41).

Штраф: 4 – 10.

Броски: 28 (7+9+12) – 28 (8+9+11).

Судьи: Айхманн, Верли.

30 декабря. Давос. Vaillant Arena. 6300 зрителей.