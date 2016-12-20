Итоги конкурса "СЭ" по Кубку Первого канала

"СЭ" на своей официальной странице в Facebook провел два конкурса, посвященных Кубку Первого канала.

В первом из них для того, чтобы побороться за победу, нужно было ответить на три вопроса:

1. Какое место на турнире займет сборная России? (правильный ответ – второе)

2. Сколько побед на турнире одержит сборная России? (две)

3. Кто станет лучшим бомбардиром (по системе гол + пас) в составе сборной России? (Илья Ковальчук)

Победителем конкурса стал Рустам Калимуллин. Он стал единственным, кто дал правильные ответы на все три вопроса.

Во втором конкурсе нужно было придумать кричалку в поддержку сборной России. Победителями стали те, чьи варианты набрали наибольшее количество лайков на официальной странице "СЭ" в Facebook. Это пользователи Сергей Яковлев, Иван Рудницкий, Сергей Загородний.

Поздравляем! В ближайшее время с победителями свяжутся для вручения призов.