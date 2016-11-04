Игорь Никитин: "Игроки ЦСКА в матче с финнами показали, на что способны"

Тренер сборной России Игорь Никитин после победы над финнами в стартовом матче на Кубке Карьяла (5:1) обратил внимание на качественную работу нападающих. Специалист также отметил, что в игре команды присутствовало незначительное количество ошибок, потому что у защитников было гораздо меньше работы, чем у атакующих игроков.

– Вчера очень многое нападающие сделали для того, чтобы оборона играла меньше, – сказал Никитин. – Много времени провели в атаке, и это заслуга форвардов. Ну, не только их. Скажем так, атакующих действий было больше, чем оборонительных, поэтому и ошибок меньше.

– Вчера первые три гола забила пятерка, где четверо игроков ЦСКА. Они прыгнули выше головы или это их уровень?

– Я бы не сказал, что они прыгнули выше головы. Они просто показали то, что они могут.

– Какое впечатление на вас произвели шведы?

– Мы посмотрели матч с чехами. Мне кажется, целостной игры тут не получилось. Очень много было игры в неравных составах, что у чехов, что у шведов. И вратарь немножко неудачно сыграл у Швеции. Думаю, они будут так же пытаться контролировать шайбу, играть в свой хоккей. Но мы будем ориентироваться на себя.