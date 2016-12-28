15:25 | ХОККЕЙ — Европа

ФХР рассмотрит вопрос участия олимпийской сборной в Кубке Шпенглера

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подчеркнул, что организацией будет рассмотрен вопрос участия олимпийской сборной в Кубке Шпенглера. Ранее сообщалось, что организаторы задумываются о временной реорганизации турнира, чтобы привлечь ряд национальных команд перед Олимпийскими играми 2018 года.

- Вопрос участия сборной в Кубке Шпенглера обсуждается ежегодно, мы поднимали его на правлении ФХР в прошлом году, - приводит ТАСС слова Ротенберга. - В будущем мы рассмотрим возможность участия олимпийской сборной, поскольку только она может участвовать в этом кубке.

Кубок Шпенглера старейший европейский хоккейный турнир, традиционно проводящийся в последние дни года. Из национальных команд в нем регулярно участвует сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в европейских клубах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3912909

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