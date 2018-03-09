Элиас Петтерссон обновил рекорд Швеции сезона-1975/76 по количеству набранных очков в возрасте до 20 лет

Нападающий "Векше" Элиас Петтерссон набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата Швеции против "Мальме" и обновил национальный рекорд. 19-летний хоккеист стал рекордсменом лиги по количеству набранных очков в возрасте до 20 лет.

На его счету 55 (23+32) очков в 42 играх. По этому показателю он обошел Кента Нильссона, который в сезоне-1975/76 записал на свой счет 54 очка. Ранее Петтерссон, являющийся проспектом "Ванкувера", обошел таких игроков, как Петер Форсберг, братья Седины, Маркус Нэслунд и Никлас Бэкстрем.