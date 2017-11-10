Дубль Линдхольма помог Швеции обыграть Канаду на Кубке "Карьяла"

Сборная Швеции одержала победу над Канадой в матче Кубка "Карьяла" – 2:0. Автором дубля в этой встрече стал нападающий Пер Линдхольм.

Отметим, что для шведов данная победа стала второй на турнире. На данный момент они лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков.

Еврохоккейтур

Кубок "Карьяла"

Канада – Швеция – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Линдхольм – 1 (бол., Херсли, Далин), 36:02 – 0:1. Линдхольм – 2 (бол., Меллер, Линдстрем), 51:53 – 0:2.

Вратари: Скривенс (58:02) – Хелльберг.

Штраф: 37 – 16.

Броски: 35 (9+8+18) – 21 (8+10+3).

Судьи: Салонен, Фонселиус.

10 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.

Турнирная таблица – здесь