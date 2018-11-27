"Давос" уволил Арно Дель Курто, он работал с командой 22 года

Швейцарский "Давос" отправил в отставку главного тренера команды Арно Дель Курто, который возглавлял коллектив на протяжении последних 22 лет. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Под руководством Дель Курто "Давос" шесть раз выигрывал чемпионат Швейцарии. Это было в 2002, 2005, 2007, 2009, 2011 и 2015 годах. Также команда при нем пять раз побеждала в Кубке Шпенглера, а в сезоне-2015/16 дошла до полуфинала Лиги Чемпионов.

В нынешнем сезоне "Давос" занимает 11 место в швейцарской лиге имея 20 очков в активе после 21-й встречи. Команда рискует не попасть в плей-офф, и подобный промежуточный результат стал причиной увольнения Дель Курто.