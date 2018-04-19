Чехия обыграла Финляндию в матче Евротура

Сборная Чехии в матче Евротура обыграла команду Финляндии со счетом 3:1.

Единственный гол в составе Финляндии забил Антти Суомела. У Чехии шайбы забросили Филип Задина, Дмитрий Яшкин и Андрей Нестрашил.

Еврохоккейтур

Чешские игры

Финляндия - Чехия - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Задина - 1 (бол., Скленичка), 9:05 - 0:1. Суомела - 1 (Някювя), 11:56 - 1:1. Яшкин - 1 (бол., Каут, Скленичка), 49:33 - 1:2. Нестрашил - 2 (п.в.), 59:15 - 1:3.

Вратари: Кильпеляйнен (59:01 - 59:15) - Францоуз.

Штраф: 12 - 16.

Броски: 35 (11+15+9) - 33 (14+11+8).

Судьи: Оскирко, Соин.

19 апреля. Либерец. Tipsport Arena. 6212 зрителей.