Тайгер Вудс отрицает, что был нетрезвым при задержании

Гольфист Тайгер Вудс заявил, что не принимал алкоголь перед задержанием в штате Флорида за вождение в состоянии интоксикации. По его словам, такую реакцию на организм дали лекарства, прописанные врачом.

- Я хочу, чтобы все знали - алкоголь здес не при чем, - приводит Reuters слова Вудса. - Это неожиданная реакция на медикаменты, которые я принимаю по назначению врача.

Напомним, 14-кратный чемпион "мэйджоров" был арестован в Палм Бич и помещен под стражу в 3.00 по местному времени. Вудс провел ночь в участке и был отпущен в 10.50 по местному времени.