Московский городской гольф-клуб отпраздновал 30-летие

В эти выходные прошли празднования, посвященные 30-летию Московского городского Гольф Клуба. На территории комплекса прошли мастер-классы и торжественные мероприятия, участие в которых принял президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Президент Гольф Клуба Вадим Кафаров отметил, что они поставили перед собой цель: развеять миф о недоступности гольфа.

– Позиция нашего Клуба – предоставить возможность человеку познакомиться с гольфом и дать в руки клюшку, чтобы потом тот сам принял решение, насколько интересен ему этот вид спорта. Мы стараемся развеять миф о том, что попробовать поиграть в гольф невозможно в принципе. И с этой задачей наша команда успешно справляется. Например, в этом году у нас прибавилось 26 новых пожизненных членов клуба. Это невероятный прорыв и большая радость для нас. Это демонстрирует, что гольф стал вызывать определенный интерес у людей. (Владимир ИВАНОВ)