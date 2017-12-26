"Синара" и КПРФ - в полуфинале Кубка России

"Синара" обыграла "Автодор" в ответном матче 1/4 финала Кубка России. По сумме двух поединков екатеринбуржцы прошли в полуфинал. В другом поединке КПРФ второй раз подряд одолел "Сибиряк" с разницей в 4 мяча.

Ранее в полуфинал пробился "Газпром-Югра" победивший "Ухту", а также "Норильский Никель", соперник которого - "Дина" - снялся с розыгрыша Кубка России.

Кубок России

1/4 финала

Ответные матчи

"Синара" (Екатеринбург) - "Автодор" (Смоленск) - 1:0 (0:0)

Первый матч - 3:2

"Сибиряк" (Новосибирск) - КПРФ (Москва) - 1:5 (1:2)

Первый матч - 3:7