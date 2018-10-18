Сборная России проиграла Бразилии в финале юношеской Олимпиады

Сборная России по мини-футболу проиграла команде Бразилии со счетом 1:4 в финале юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в Буэнос-Айресе.

Южноамериканцы открыли счет в игре на 2-й минуте - мяч в свои ворота забил Даниил Карпюк. Этот автогол вы можете посмотреть здесь.

Юношеские Олимпийские игры

Мини-футбол

Финал

Бразилия - Россия - 4:1 (1:0)

Голы: Чернявский - Карпюк (в свои ворота), Брено, Моура Батиста, Франкоар.

Олимпийская команда России досрочно выиграла медальный зачет Игр-2018. На данный момент российскими спортсменами завоеваны 56 медалей: 28 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых.

Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе завершатся сегодня.