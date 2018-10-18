19:44 | Мини-футбол

Самый нелепый автогол в истории. Странный мяч в финале России и Бразилии на Олимпиаде

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В эти минуты в Буэнос-Айресе в рамках юношеских Олимпийских игр проходит финал мини-футбольного турнира между Бразилей и Россией. В игре завершается первый тайм, счет 1:0 в пользу южноамериканцев. На 2-й минуте встречи мяч в свои ворота забил Даниил Карпюк. По всей видимости, он хотел пробить в соперника, чтобы мяч ушел за пределы поля. Но Карпюку не удался этот трюк.

 

Олимпийская команда России досрочно выиграла медальный зачет Игр-2018. На данный момент российскими спортсменами завоеваны 56 медали: 28 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых.

Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе завершатся 18 октября.

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