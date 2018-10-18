Самый нелепый автогол в истории. Странный мяч в финале России и Бразилии на Олимпиаде

В эти минуты в Буэнос-Айресе в рамках юношеских Олимпийских игр проходит финал мини-футбольного турнира между Бразилей и Россией. В игре завершается первый тайм, счет 1:0 в пользу южноамериканцев. На 2-й минуте встречи мяч в свои ворота забил Даниил Карпюк. По всей видимости, он хотел пробить в соперника, чтобы мяч ушел за пределы поля. Но Карпюку не удался этот трюк.

Brazil take the early lead on a Russian own-goal in the men's #Futsal final.



See the game live: 👉 https://t.co/vfUYIV4Qc8 pic.twitter.com/PDrAmYnLP8 – Olympic Channel (@olympicchannel) 18 октября 2018 г.

Олимпийская команда России досрочно выиграла медальный зачет Игр-2018. На данный момент российскими спортсменами завоеваны 56 медали: 28 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых.

Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе завершатся 18 октября.