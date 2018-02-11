01:10 | МИНИ-ФУТБОЛ

Португалия впервые выиграла чемпионат Европы

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Португалия обыграла Испанию в финале чемпионата Европы - 3:2. Матч, проходивший в Любляне, завершился в дополнительное время. В составе испанской команды по голу забили Тольра и Лин. За португальцев дубль сделал Бруну Коэлью, еще один мяч на счету Рикардинью.

Отметим, для сборной Португалии это первая победа на чемпионате Европы. Ранее команда дважды проигрывала в финалах.

Чемпионат Европы

Финал

Португалия - Испания - 3:2 (1:1)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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ярус73

Пускай пилят золотишко,и нашим отдают.

06:04

Болельщик Шексны

Собственно как и говорил после игры с Россией, Португалия- чемпион. Хотя не совсем справедливо. И самое главное... Судейство желает быть лучшим. Даже в финале судьи из Чехии накосячили, не дав пару свистков при наличии 5 фолов у Португальцев

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