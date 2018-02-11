Португалия впервые выиграла чемпионат Европы

Португалия обыграла Испанию в финале чемпионата Европы - 3:2. Матч, проходивший в Любляне, завершился в дополнительное время. В составе испанской команды по голу забили Тольра и Лин. За португальцев дубль сделал Бруну Коэлью, еще один мяч на счету Рикардинью.

Отметим, для сборной Португалии это первая победа на чемпионате Европы. Ранее команда дважды проигрывала в финалах.

Чемпионат Европы

Финал

Португалия - Испания - 3:2 (1:1)