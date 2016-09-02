Оглашена заявка сборной России на чемпионат мира-2016

ФИФА огласила заявку сборной России на предстоящий чемпионат мира-2016, который пройдет с 10 сентября по 2 октября в Колумбии. Участие в заключительном этапе подготовки к турниру принимали 18 футболистов, но вратари Иван Поддубный и Сергей Викулов, а также полевые игроки Сирилу и Николай Шистеров не попали в окончательную заявку.

Полностью состав сборной России на чемпионат мира выглядит следующим образом:

вратари – Густаво, Георгий Замтарадзе (оба – "Динамо");

полевые игроки – Дмитрий Лысков, Владислав Шаяхметов, Даниил Давыдов, Иван Чишкала, Эдер Лима (все – "Газпром-Югра"), Николай Переверзев, Робинью, (оба – "Динамо"), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба – "Тюмень"), Сергей Абрамов, Артем Ниязов (оба – "Дина"), Ромулу ("Барселона", Испания).

Сборная России попала в группу В, где сыграет с командами Таиланда (10 сентября), Египта (13 сентября) и Кубы (16 сентября).