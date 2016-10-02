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Густаву завершил карьеру в сборной России

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Сегодня. Кали. Россия - Аргентина - 4:5. Аламиро ВАПОРАКИ празднует гол в ворота российской команды.У России - серебро, Аргентина - золотая

Вратарь "Динамо" Густаву подчеркнул, что намерен завершить карьеру в сборной России. По словам голкипера, он прекращает выступление за национальную команду, потому что ему не хватает сил, чтобы играть за клуб.

- Я спокойно принял это решение, - приводит "Р-Спорт" слова Густаву. - Да, я вроде и хочу играть, но уже все… Я благодарен руководству АМФР за шесть великолепных лет в сборной России. Я благодарю всех игроков, которые со мной играли в сборной, тренерский штаб, руководство, всех сотрудников. Но пора закончить выступление в сборной. Нужно беречь силы, потому что мне не хватает их в клубе.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/futsal/20161002/1107774108.html

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