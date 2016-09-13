Аргентина взяла верх над Казахстаном

Сборная Аргентины нанесла поражение команде Казахстана со счетом 1:0 в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира, который проходит в Колумбии. В другой встрече Испания взяла верх над Ираном - 5:1.

Меделин (Колумбия)

Чемпионат мира-2016

Групповой турнир

1-й тур

Группа F

Иран – Испания – 1:5 (0:3)

Группа Е

Аргентина – Казахстан – 1:0 (1:0)