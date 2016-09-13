Аргентина взяла верх над Казахстаном

Сборная Аргентины нанесла поражение команде Казахстана со счетом 1:0 в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира, который проходит в Колумбии. В другой встрече Испания взяла верх над Ираном - 5:1.
Меделин (Колумбия)
Чемпионат мира-2016
Групповой турнир
1-й тур
Группа F
Иран – Испания – 1:5 (0:3)
Группа Е
Аргентина – Казахстан – 1:0 (1:0)
rossoneri
все победы с крупнее 0,2:0 считаются крупными, не знали что ли?))
07:58
icezellion
Ну на то он и мини-футбол, чтобы крупное поражение было со счетом 0:1.
07:40
Армеец-сибиряк
да, по ходу дела,перепутали оценку матчей) бывает)
07:12
Осакаровка
Крупнее то и не бывает!!!
07:11
Pakis
Крупное поражение 1-0!!!!
07:09