06:28 | МИНИ-ФУТБОЛ

Аргентина взяла верх над Казахстаном

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Сборная Аргентины нанесла поражение команде Казахстана со счетом 1:0 в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира, который проходит в Колумбии. В другой встрече Испания взяла верх над Ираном - 5:1.

Меделин (Колумбия)

Чемпионат мира-2016

Групповой турнир

1-й тур

Группа F

Иран – Испания – 1:5 (0:3)

Группа Е

Аргентина – Казахстан – 1:0 (1:0)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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rossoneri

все победы с крупнее 0,2:0 считаются крупными, не знали что ли?))

07:58

icezellion

Ну на то он и мини-футбол, чтобы крупное поражение было со счетом 0:1.

07:40

Армеец-сибиряк

да, по ходу дела,перепутали оценку матчей) бывает)

07:12

Осакаровка

Крупнее то и не бывает!!!

07:11

Pakis

Крупное поражение 1-0!!!!

07:09

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