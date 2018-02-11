Александр Алаев: "Чемпионат Европы был организован великолепно, но судейство оставило отпечаток"

И. о. президента Российского футбольного союза (РФС), глава комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу Александр Алаев отметил, что чемпионат Европы в Любляне был организован на самом высоком уровне. По его словам, вопросы остались только по судейству, из-за которого в том числе сборная России вылетела в полуфинале, проиграв Португалии, и стала третьей.

– Турнир великолепный, организован на самом высоком уровне – современная арена, высокая посещаемость, очень хорошая "картинка", – цитирует ТАСС Алаева. – Хочется сказать большое спасибо городу и УЕФА за его организацию.

Безусловно, судейство в [полуфинальном] матче [россиян] с португальцами (2:3) оставило отпечаток, мы очень сильно разочарованы решениями судей в конце игры. Я уже обсуждал эту тему с УЕФА, с организаторами турнира. Такое не должно повторяться. Мы должны делать все, чтобы судейство соответствовало уровню организации турнира.