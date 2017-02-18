Рахимова - четвертая в могуле на этапе Кубка мира

Австралийка Бреттени Кокс победила в могуле на этапе Кубка мира в японском Тазавако. Россиянка Регина Рахимова остановилась в шаге от пьедестала. Майкл Кингсбери из Канады выиграл соревнования у мужчин. Лучший из россиян - Егор Ануфриев - стал 35-м.

Тазавако (Япония)

Кубок мира

Женщины

Могул

1. Кокс (Австралия) - 78,57

2. Ляффон (Франция) - 78,36

3. Нод (Канада) - 76,37

4. РАХИМОВА (Россия) - 76,35

5. Х. Дюфур-Лапуант (Канада) - 74,97

6. Вессель (Норвегия) - 72,39...

23. ПЕРТАХИЯ (Россия) - 66,07

Мужчины

Могул

1. Кингсбери (Канада) - 89,99

2. Ф. Маркис (Канада) - 86,37

3. Каве (Франция) - 85,62

4. Брэд. Уилсон (США) - 84,41

5. Грэм (Австралия) - 82,21

6. Хорисима (Япония) - 28,31...

35. АНУФРИЕВ (Россия) - 70,42...

38. МИХАЙЛОВ (Россия) - 70,05