Рахимова - четвертая в могуле на этапе Кубка мира

Австралийка Бреттени Кокс победила в могуле на этапе Кубка мира в японском Тазавако. Россиянка Регина Рахимова остановилась в шаге от пьедестала. Майкл Кингсбери из Канады выиграл соревнования у мужчин. Лучший из россиян - Егор Ануфриев - стал 35-м.
Тазавако (Япония)
Кубок мира
Женщины
Могул
1. Кокс (Австралия) - 78,57
2. Ляффон (Франция) - 78,36
3. Нод (Канада) - 76,37
4. РАХИМОВА (Россия) - 76,35
5. Х. Дюфур-Лапуант (Канада) - 74,97
6. Вессель (Норвегия) - 72,39...
23. ПЕРТАХИЯ (Россия) - 66,07
Мужчины
Могул
1. Кингсбери (Канада) - 89,99
2. Ф. Маркис (Канада) - 86,37
3. Каве (Франция) - 85,62
4. Брэд. Уилсон (США) - 84,41
5. Грэм (Австралия) - 82,21
6. Хорисима (Япония) - 28,31...
35. АНУФРИЕВ (Россия) - 70,42...
38. МИХАЙЛОВ (Россия) - 70,05