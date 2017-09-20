Йос Ферстаппен: "Феттель заслужил наказание"

Йос Ферстаппен, отец пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, считает, что Себастьян Феттель виноват в аварии на старте "Гран-при Сингапура". Феттель поучаствовал в столкновении с Ферстаппеном и Кими Райкконеном до первого поворота.

– Макс меньше всех виноват из всех троих, – цитирует F1i Ферстаппена-старшего. – Он ничего не сделал. Феттель заслужил наказание. Но ФИА не стала его наказывать, потому что у него уже есть предупреждение. Если бы его наказали, интрига в чемпионате умерла. Это политическое решение, поскольку Феттель борется за титул.