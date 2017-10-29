В "Уильямсе" подтвердили интерес к Квяту

Технический директор "Уильямса" Пэдди Лоу подтвердил, что Даниил Квят может присоединиться к его команде в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что пилот "Торо Россо" пропустит оставшиеся гонки сезона, а зимой покинет команду.

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко заявил, что концерн больше не поддерживает российского гонщика. Ранее в СМИ появилась информация, что Квят попробует присоединиться в следующем сезоне к "Уильямсу" или "Зауберу", также рассматривается вариант его контракта с "Форс Индией" в качестве третьего пилота.

- Как я уже говорил в Остине, мы рассмотрим всех водителей, у которых нет контракта, - цитирует Autosport Падди Лоу. - Квят - весьма солидный гонщик, поэтому он в нашей сфере интересов.

Квят выступает в "Формуле-1" с 2013 года. Первые два сезона он провел в "Торо Россо", после чего перешел в "Ред Булл". После четырех гонок сезона-2016 он вернулся в "Торо Россо". В текущем чемпионате он набрал только 5 очков, был выведен из состава после схода на "Гран-при Сингапура". После двух пропущенных гонок Квят вернулся за руль "Торо Россо" и выступил на "Гран-при США", где набрал 1 зачетный балл. В оставшихся трех гонках за "Торо Россо" выступят Пьер Гасли и Брендон Хартли.

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