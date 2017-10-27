Кристиан Хорнер: "Квят – хороший вариант для "Уильямса"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер высказал мнение, что Даниил Квят – хороший кандидат на вакантное место в "Уильямсе" на предстоящий сезон. В среду советник австрийской команды Хельмут Марко заявил, что не видит перспектив у Квята, и подтвердил, что российский гонщик не выступит за "Торо Россо" в оставшихся гонках сезона.

– К сожалению, время Квята в "Ред Булле" подошло к концу, – сказал в интервью Sky Sports Хорнер. – Но я надеюсь, что он сделал достаточно, чтобы заслужить место в другой команде. Очевидно, что есть вакансия в "Уильямсе", и я считаю, что он будет хорошим кандидатом на это место.

– Не считаете, что Квята слишком рано взяли в "Ред Булл"?

– Такое повышение – всегда непросто. Вы должны использовать свой шанс, когда он появляется. Феттель ушел в "Феррари", и Даниил был тем, кто получил шанс. В 2015-м он был неплох, но к сожалению, 2016-й у него не получился, его убрали из "Ред Булла", но он получил второй шанс в "Торо Россо".