12:54 | Формула-1

У Сироткина и "Уильямса" многолетний контракт

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Руководитель команды "Формулы-1" "Уильямс" Майк О’Дрисколл сказал, что контракт с Сергеем Сироткиным рассчитан на несколько сезонов. Ранее сообщалось, что соглашение между британской конюшней и 22-летним россиянином будет действовать только в сезоне-2018.

– У нас с Сергеем многолетнее соглашение, – отметил О’Дрисколл. – Поэтому рассчитывайте, что увидите его за рулем команды не только в нынешнем сезоне. (Антон БАБОШИН)

Отметим, что Сироткин стал третьим "боевым" российским пилотом в истории "королевских гонок". Ранее в Ф-1 выступали Виталий Петров и Даниил Квят. В сезоне-2018 последний будет выполнять роль пилота по развитию. 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Рюрик 09

Это не панацея - захотят и разорвут контракт, наверняка в нём есть какой-нибудь хитрый пункт.

16:40

torpedon_

А то гран-при России есть, а пилота нашего нет)). Вот и цари сделали все быстро и без споров)) Какой Кубица ?) Есть Ротенберги и все этим сказано))

15:57

torpedon_

Сколько нужно , столько и будет у него контракт. За его спиной же стоит сам Ротенберг! ( = царь. какая разница)

15:52

karlikf1

Чё, он за несколько лет сразу чтоли рассчитался за участие? Просто наверное никто же не думает, что этого Сироткина взяли в Уильямс чисто по спортивным соображениям.

13:28

КолобокКолобков

по моим данным на 6 лет, пока вротенберг у кормушки

13:23