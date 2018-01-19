У Сироткина и "Уильямса" многолетний контракт

Руководитель команды "Формулы-1" "Уильямс" Майк О’Дрисколл сказал, что контракт с Сергеем Сироткиным рассчитан на несколько сезонов. Ранее сообщалось, что соглашение между британской конюшней и 22-летним россиянином будет действовать только в сезоне-2018.

– У нас с Сергеем многолетнее соглашение, – отметил О’Дрисколл. – Поэтому рассчитывайте, что увидите его за рулем команды не только в нынешнем сезоне. (Антон БАБОШИН)

Отметим, что Сироткин стал третьим "боевым" российским пилотом в истории "королевских гонок". Ранее в Ф-1 выступали Виталий Петров и Даниил Квят. В сезоне-2018 последний будет выполнять роль пилота по развитию.

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