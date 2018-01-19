Борис Ротенберг: "Сироткин будет примером для всех молодых гонщиков"

Основатель и глава программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг назвал день, когда Сергей Сироткин подписал контракт с командой "Уильямс", одним из самых счастливых в жизни. Бизнесмен поздравил 22-летнего россиянина с заключением соглашения с британской конюшней.

– Для меня это один из самых счастливых дней в жизни. У нашей программы появился полный цикл, ради которого мы ее и создавали. Теперь в ней представлены в полном объеме все гоночные серии от картинга до Ф-1. Сергей с самого детства шел к своей цели, постоянно учился, и я поздравляю его с попаданием в Королевские гонки. Он будет примером для юных ребят, которые приходят в нашу программу – сейчас у нас около полутора тысяч картингистов со всей России.

"Формула-1" – дорогой вид спорта, но деньги все-таки не главное. Да, мы вкладываем деньги, но они вложены в новые технологии и развитие пилотов. А "Уильямс" выбрал Сергея потому что они видели, на что он способен. Его результаты, думаю, удивили многих. (Антон БАБОШИН)

Третий русский. Сироткин подписал контракт с "Уильямс" //

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