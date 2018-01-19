Сироткин будет выступать под 35-м номером

Сергей Сироткин, недавно ставший третьим призовым пилотом из России в истории "Формулы-1", поблагодарил команду "Уильямс". Он сказал, чего ждет от дебютного сезона в "Королевских гонках".

– Благодарю команду "Уильямс", которая поверила в меня и мои возможности, а также программу SMP Racing и лично Бориса Ротенберга.

Честно говоря, на тестах в Абу-Даби я переживал меньше, чем сейчас. Я знаю свои возможности, способности, и понимаю, что если покажу максимум, то будет не важно, кто сидит в другой машине – Роберт Кубица или кто-то ещё. Меня это никогда особо не волновало. С таким настроем я и приехал на тесты.

У меня есть определенный опыт, и я считаю, что в первый сезон в "Ф-1" мне не нужно стараться прыгнуть выше головы. Надо показать, на что я способен, этого будет достаточно.

Моим стартовым номером будет 35. Не то чтобы я суеверный, но 3 и 5, как и некоторые другие числа были для меня удачными, а многие другие номера уже заняты. (Антон БАБОШИН)