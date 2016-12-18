Менеджер Шумахера по-прежнему не комментирует его здоровье

Менеджер семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Сабина Кем отказалась комментировать его состояние здоровья. Прославленный гонщик 29 декабря 2013-го получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах. Более полугода он пролежал в коме, а после выхода из нее ни разу не появился на людях.

- Здоровье Михаэля - это не общественная проблема, и мы по-прежнему не будем комментировать его состояние здоровья, - цитирует f1i.com Кем. - Мы должны защищать его право на частную жизнь. Благодарим всех за понимание.

Михаэль всегда защищал свою личную жизнь, даже в самые успешные периоды карьеры. Он всегда был уверен, что есть четкая линия между публичной и частной жизнью.