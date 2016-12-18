16:52 | ФОРМУЛА-1

Менеджер Шумахера по-прежнему не комментирует его здоровье

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Менеджер семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Сабина Кем отказалась комментировать его состояние здоровья. Прославленный гонщик 29 декабря 2013-го получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах. Более полугода он пролежал в коме, а после выхода из нее ни разу не появился на людях.

- Здоровье Михаэля - это не общественная проблема, и мы по-прежнему не будем комментировать его состояние здоровья, - цитирует f1i.com Кем. - Мы должны защищать его право на частную жизнь. Благодарим всех за понимание.

Михаэль всегда защищал свою личную жизнь, даже в самые успешные периоды карьеры. Он всегда был уверен, что есть четкая линия между публичной и частной жизнью.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джерри. Без Тома.

Вообще-то, могли бы и намекнуть, что и как. 3 года молчат, как будто фанатам неинтересно, что с ним. Никто же не собирается стебаться над его состоянием. Но хоть немного можно же было бы озвучить его кондицидии? "Продолжает восстановление" - ни о чём. Могли бы вознаградить уже фанатов за их преданность и терпение.

18:39

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