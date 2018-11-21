Друг сына Шумахера считает, что Михаэль может скоро вернуться

Гонщик Никлас Нильсен считает, что Михаэль Шумахер может в ближайшее время вернуться в строй после тяжелой травмы. Нильсен дружит с сыном Шумахера, чемпионом "Формулы-3" Миком Шумахером.

- Мику сложно приходится в этой ситуации. Семья старается не комментировать ситуацию, но думаю, Михаэль может скоро вернуться. Однозначно сказать сложно.

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Более полугода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появился на публике.