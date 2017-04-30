Феттеля и Райкконена возмутил вопрос итальянского журналиста

Пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен возмутились вопросом итальянского журналиста на пресс-конференции перед гонкой "Гран-при России". Они впервые с 2008 года завоевали для "Феррари" первый ряд стартовой решетки в квалификации. Журналист Gazzetta dello Sport спросил, не боятся ли гонщики получить в ближайшем будущем штрафы за смену деталей двигателя, поскольку на их болидах используется уже третий турбокомпрессор в сезоне.

– Вы всегда рады найти какие-то негативные вещи о нас, – отреагировал Райкконен.

Феттель был более многословен в своем ответе журналисту.

– Он итальянец, но не рад успеху "Феррари", – отметил Феттель. – Я уверен, что все в Италии очень довольны нашей квалификацией. А вы, конечно, единственный итальянец в мире, который ищет причину для пессимизма. Вам должно быть стыдно! Пойдите запросите немецкое гражданство, потому что обычно немцы всюду ищут причину жаловаться. Если вам тяжело заживется в Италии, то в Германии вас с распростертыми объятиями встретят.