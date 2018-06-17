Нойштедтер признан одним из самых красивых игроков ЧМ-2018

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер попал в сборную самых красивых игроков чемпионата мира-2018 по версии испанского издания El Pais. 30-летний россиянин не вошел в окончательную заявку сборной России на этот турнир.

Полный список футболистов выглядит так: Марк-Андре тер Штеген, Матс Хуммельс, Тони Кроос, Марко Ройс (все - Германия), Сантьяго Ариас, Хамес Родригес (оба - Колумбия), Жерар Пике (Испания), Лукаш Пищек (Польша), Пауло Дибала (Аргентина), Антуан Гризманн (Франция).

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная России выступает в группе А, где ей предстоит сыграть с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).