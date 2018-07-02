Геннадий Орлов: "Игнашевич все же фолил на Пике в штрафной"

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что в ворота сборной России в конце матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией мог быть назначен пенальти. По его мнению, Сергей Игнашевич в борьбе в штрафной фолил на Жераре Пике.

– То, как держал Игнашевич Пике, это, конечно, нарушение правил. Мне так кажется. Значит, я ошибся. Хотя картинка говорит о другом. Но так получается - и это было на всех предыдущих чемпионатах мира - все-таки судьба благоволит хозяевам, – отметил в своем блоге "ГСО Live" Орлов. – Фортуна улыбается, и забивать получается. Но везет сильнейшим. Сколько раз везло тому же "Локомотиву", который стал чемпионом. Всегда, когда команда поднимается на более высокий уровень, ей немножко везет. Поэтому все спортсмены говорят: "Я все сделал, а нужно еще чуть-чуть везения". В этом матче везение было.

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