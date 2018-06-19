Дмитрий Орлов: "Салах? Он, конечно, хороший футболист. Но играет команда"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов в интервью "Матч ТВ" отметил, сможет ли сборная России остановить Мохамеда Салаха в матче с командой Египта на чемпионате мира-2018. Также хоккеист рассказал, как справлялся с давлением в финале Кубка Стэнли.

– 10 дней назад ты играл важный матч в своей карьере. Как ты абстрагируешься от всего, или тебе доставляет удовольствие этот ажиотаж.

– Что в моей голове было, когда была заключительная игра и мы могли завершить серию, выиграть кубок. Честно сказать, было тяжело совладать со своими мыслями и эмоциями. В голове постоянно крутилось, как все это будет, как выиграем, что можно ощутить. Тяжело. Но когда выходишь на лед, я успокоился, перестал думать, сосредоточился на игре. Думаю, когда ты выходишь на поле, видишь всю атмосферу, ты заряжаешься ей и стараешься выкладываться по полной. Потому что все твои родные, близкие, страна – все переживают. Если у тебя все правильно настроено в голове и ты веришь в себя, в своих партнеров, то, думаю, все должно получится.

– Чемпионат мира вошел в твою жизнь?

– Сразу ощущается. Когда я прилетел в аэропорт, было очень много болельщиков с разных стран. Города постоянно преображаются. Последние три года часто бываю в Москве, вижу, как она меняется. Всегда глаз радуется этому.

– Как сыграет сборная России?

– Надо пожелать им удачи, чтобы они верили друг в друга, выкладывались на поле и, если будет удача, без нее тяжело, болельщики поддержат нашу команду, будет хорошая атмосфера. Главное верить и не сдаваться.

– Остановим Салаха?

– Он, конечно, хороший игрок, хороший мастер. Но играет команда. Главное, чтобы были хорошие взаимодействия. Думаю, если это получится, если игроки выполнят установки тренеров, то добьются правильного результата.